Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kız Kulesi açıklarında sürüklenen tekne ekipler tarafından kurtarıldı
[Fotoğraf: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
İstanbul'da Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kız Kulesi açıklarında, içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. KEGM-4 botu tarafından yedeklenen tekne, kıyıya çekildi.
Kıyı Emniyeti'nden açıklama
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Harem’e emniyetle yanaştırıldı.''
Kız Kulesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Harem’e emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/s1QZMOcZ9x— KEGM (@kiyiemniyet) January 1, 2022
Etiketler: Sosyal Medya
Son Haberler
- 00:31
- 00:22
- 00:14
- 00:24
- 00:11
Sıradaki Haber
Adıyaman'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz