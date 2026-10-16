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Gündem
AA 16.10.2026 16:27

Bakan Kurum: Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sağanak nedeniyle yayımlanan meteorolojik uyarılara ilişkin, "Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışların devam edeceğini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'un Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı bulunduğunu belirtti.

41 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor
41 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Yarın Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu kaydeden Kurum, şunları kaydetti:

"Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım."

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Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji
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