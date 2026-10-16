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Gündem
AA 16.10.2026 15:27

İletişim Başkanı Duran'dan vefat eden yazar Cevat Özkaya için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden yazar Cevat Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı Duran'dan vefat eden yazar Cevat Özkaya için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Yayınları'nın kurucularından, kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli isimlerinden Cevat Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme, fikre ve yayıncılığa adayan Özkaya, yarım asra yaklaşan yayıncılık emeğiyle İslam düşüncesinden dünya fikir mirasına uzanan zengin bir birikimi okurlarla buluşturdu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yayın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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