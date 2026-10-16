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Gündem
AA 16.10.2026 14:53

"Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı" iddiası yalanlandı

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Bedelli Askerlik
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