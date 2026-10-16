"Alo Adalet 135", tüm adliyelerde hizmete sunuldu

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından "Alo Adalet 135 artık 81 ilde" başlığıyla yaptığı açıklamada, adalete erişimin kolaylaşacağını belirtti.

Adalet Bakanı olarak göreve başladığı günden bu yana vatandaşların adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Gürlek, Alo Adalet 135 hattını kurarak, vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı oluşturduklarını anlattı.

"Reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Uygulamayla vatandaşların devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye erişimini güvenli biçimde sağlayarak, gecikmeleri etkin şekilde takip edip, yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacaklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak uygulamaya aldığımız Alo Adalet 135 hattını, bugün itibarıyla 81 ilimizdeki tüm adliyelerde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."