119'u yerli 131 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her vatandaşın ihtiyaç duyduğu ilaca ve tedaviye erişebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Geri ödeme kapsamına alınan yeni ilaçlar arasında 22 diyabet, 14 pulmoner hipertansiyon ve 6 kanser ilacının yanı sıra 4 kan ürünü ile 2 alerji aşısının da bulunduğunu aktaran Işıkhan, söz konusu ilaçlardan 119'unun yerli üretim olduğunu kaydetti.

Bu adımla birlikte 2026 yılı başından itibaren geri ödeme listesine dahil edilen ilaç sayısının 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380'e ulaştığını vurgulayan Bakan Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.