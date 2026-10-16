CHP'den 48 kişi ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), disipline sevk edilen 50 kişiden 48'inin partiden kesin ihracına karar verdi.

CHP'den ihraç edilen isimler şöyle:

"Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı."

İhraç süreci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın 26 Ağustos'ta CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi gündemlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Hala CHP'de bulundukları halde başka bir siyasi partide çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz." açıklamasıyla başlamıştı.

Eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ise ihraç kararı verilmedi.