41 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

5 il için turuncu uyarı

Yağışların İstanbul ve Kırklareli çevreleri ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova için turuncu, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Denizli,, Eskişehir, Hatay, Isparta,, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Bazı iller için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda 16 il için de fırtına uyarısında bulunuldu.

Fırtına uyarısında bulunulan iller şu şekilde:

"Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Nevşehir, Ordu, Tokat, Yozgat, Amasya, Bayburt, Erzincan, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sivas, Tunceli"

"Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışların devam edeceğini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'un Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı bulunduğunu belirtti.

Yarın Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu kaydeden Kurum, şunları kaydetti:

"Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım."