Meteoroloji uyardı: İstanbul için risk devam ediyor

Yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

Kentte dün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Macit, "Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım." ifadelerini kullandı.

Macit, İstanbul'da yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini belirtti.

Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, özellikle İstanbul'da cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

İstanbul'da akşam yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla'da etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da yer yer şiddetli yağış bekleniyor

Yurdun özellikle batı ve kuzeydoğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini aktaran Macit, yağışların cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde sürmesini beklediklerini bildirdi.

Abdullah Macit, cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumartesi özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışlar şiddetli olacak yer yer. Sel, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını tahmin ediyoruz."

Ankara'da kuvvetli, İzmir'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara ve İzmir'deki yağış beklentisine de değinen Macit, "Ankara'da da cuma günü özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağışlar başlıyor. Cumartesi de yer yer kuvvetli yağışlar devam ediyor. Sel, su baskınına karşı Ankaralıları da uyaralım. Ankara'da da hafta başından itibaren yağış beklemiyoruz." diye konuştu.

Macit, İzmir'de yalnızca cumartesi günü yağış beklendiğini, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstereceğini ancak kuvvetli olmayacağını ifade etti.

Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar beklendiğine de işaret eden Abdullah Macit, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in özellikle kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli, Batı Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden yer yer fırtınaya varan rüzgarların etkili olacağını belirtti.

Macit, "Bu konuda özellikle Batı Karadeniz'deki ve Batı Akdeniz'deki denizcilerimizi uyaralım, kuvvetli fırtına bekliyoruz, bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığına ilişkin de açıklamada bulunan Macit, "Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de mevsim normallerinin, özellikle batı kesimlerinde altında bekliyoruz. Doğu kesimlerde de mevsim normalleri civarında seyredecek." bilgisini verdi.