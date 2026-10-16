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Gündem
TRT Haber 16.10.2026 06:56

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yarın Marmara ve Akdeniz'de, pazar günü ise Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından hafta sonuna ilişkin paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, yarın neredeyse tüm yurtta etkili olacak yağışlı sistem, pazar günü batı kesimlerden itibaren etkisini azaltarak doğuya kayacak.

Hafta sonunun ilk gününde Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu'nun güneyi haricinde Türkiye'nin tamamına yakınında gök gürültülü sağanak görülecek.

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İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz boyunca uzanan Marmara ve kuzey hattında, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'yı kapsayan Batı Akdeniz'de,
Adana ve Hatay başta olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların "kuvvetli" olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de ise güneyden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü batıda yağış kesiliyor

Pazar günü yağışlı hava batı kıyılarından çekilmeye başlayacak. Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ile Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur) havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Buna karşın Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerini kapsayan Batı Karadeniz kuşağında kuvvetli yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak sürecek. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

Hafta sonu büyükşehirlerde beklenen sıcaklık ve hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da yarın kuvvetli olmak üzere iki gün boyunca gök gürültülü sağanak etkili olacak ve termometreler 11 ila 17 dereceyi gösterecek. Ankara ve Erzurum'da hafta sonu sağanakla birlikte sıcaklıkların kademeli düşmesi, başkentte pazar günü en yüksek 12, Erzurum'da ise 17 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

Yarın kuvvetli sağanağın görüleceği Antalya'da pazar günü havanın açması ve 23 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmezken pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzüyle sıcaklığın 20 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Diyarbakır'da ise yarın çok bulutlu geçecek havanın ardından pazar günü 24 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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