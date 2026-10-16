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TRT Haber 16.10.2026 06:37

8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 8 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

8 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için uyarıda bulundu.

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların, İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Açıklamada, 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların olumsuz etkilerinin sürdüğü anımsatılarak; yeni sistemle birlikte sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

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Batı Karadeniz'de görülecek yağışların ise Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın da Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın ise güneybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Osmaniye için"sarı" kodlu uyarı yayımladı.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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