Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Gölpınar köyünde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahlarla saldırdı. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahta ve Samsat Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Şemsettin Bilgin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Adıyaman
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