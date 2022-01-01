Yüzlerce taksici, sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Taksi ücretlerine gelen yüzde 36'lık zammın ardından taksimetreler güncellendi.

Saatlerce sırada bekleyen taksiciler işlem merkezlerinin sayısının azlığından şikayetçiydi.

Taksilerin bir diğer şikayeti ise taksimetre güncelleme ücreti oldu. Taksiciler, 1250 liralık güncelleme ücretinin yüksek olduğu görüşündeydi.

Bakanlık fahiş fiyat iddiaları üzerine harekete geçti

Taksimetre güncellemesi için fahiş fiyat alındığı konusunda gelen şikayetler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."

Taksilerin açılış ücreti 7 liraya yükseldi

Zamla birlikte taksilerde açılış ücreti 5 lira 55 kuruştan 7 liraya, kısa mesafe ücreti de 14 lira 50 kuruştan 20 liraya yükseldi.