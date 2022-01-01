Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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