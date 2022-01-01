Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Batman'da asayiş uygulaması sırasında hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu bekçi Abdulrezzak Kanat şehit düştü.
Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit bekçi Kanat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Batman Şehit
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