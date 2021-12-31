Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batman'da ekiplere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açıldı. Saldırıda bir bekçi şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.
Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.
Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.
Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.
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