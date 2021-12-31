Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 229 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 161 ve motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 68 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 102 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikili'de de Sahil Güvenlik botları, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmeni kurtardı.
Öte yandan ekipler, iki ilçede motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 68 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Kurtarılan kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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