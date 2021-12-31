Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahte senetlerle icra takibi başlatan aralarında avukatların da olduğu şüphelileri 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin varlıklı kişilere bir evrak imzalatırken imza kısmı pencere sistemi ile kesilerek altına yerleştirdiği senetleri imzalattırdıkları öğrenildi. Bu yöntemle 250 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi.

6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 2'si avukat 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve ofislerinde yapılan aramada, birçok mağdura ait senet ve çek koçanı, 4 adet ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ve çok sayıda kılıç, balta ele geçirildi.