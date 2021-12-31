Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 19:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahte senetlerle 250 milyon liralık vurgun yaptılar
[Fotoğraf: İHA]
Ankara merkezli 2 ilde sahte senet düzenleyerek 250 milyon liralık vurgun yapan 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 2'si avukat 4 kişi yakalandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahte senetlerle icra takibi başlatan aralarında avukatların da olduğu şüphelileri 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelilerin varlıklı kişilere bir evrak imzalatırken imza kısmı pencere sistemi ile kesilerek altına yerleştirdiği senetleri imzalattırdıkları öğrenildi. Bu yöntemle 250 milyon liralık vurgun yapıldığı belirlendi.
6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 2'si avukat 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve ofislerinde yapılan aramada, birçok mağdura ait senet ve çek koçanı, 4 adet ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ve çok sayıda kılıç, balta ele geçirildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Ankara
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