Yılbaşı tatilini Bursa Uludağ'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kayak öğrenmeye çalışan bazı acemiler zaman zaman zorlandı.

Röportaj verirken düşen acemi kayakçılar hem güldü hem de gülümsetti.

İlk defa kayak yaptığını anlatan Serap Aksoy, kayak takımlarının geriye doğru kayması sonucu zor anlar yaşadı.

''Eğitim veriyorlar da biz paraya kıyamıyoruz''

Uludağ'a Ankara'dan gelen Mustafa ve Yılmaz Karabulut kayak öğrenmeye çalışırken güçlük çekti.

Birbirine sarılarak ayakta durabilen ikili bir süre sonra düştü.

"Eğitim alıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz Karabulut, "İbo diyor ya 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık' diye, bizimki de o hesap. Eğitim veriyorlar da biz paraya kıyamıyoruz, o yüzden almıyoruz. Pazar gününe kadar buradayız, ilk defa geldik, çok güzel bulduk, beklediğimizden daha iyiydi" diye konuştu.

Mustafa Karabulut ise "Harika bir hava ama bilenler için çok güzelmiş, bilmeyen için böyle. Ankara'da vardı da biz mi kaykay yapmadık" dedi.