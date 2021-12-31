Gaziantep'te DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ilişkin soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada bir pompalı tüfek, iki kurusıkı tabanca, 16 fişek, bir bıçak, 4 yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının terör örgütü PKK/YPG kampında esir tutulan DEAŞ mensuplarına maddi yardımda bulunmak istedikleri MASAK raporlarından tespit edildi, bazılarının da sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları saptandı.

Zanlılardan birinin ise Suriye'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin görüntüde uzun namlulu silahıyla yer aldığı belirlendi.