Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 teker giden otomobile ceza
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da, sağ arka tekerleği olmadan 3 teker üzerinde giden otomobilin sürücüsüne, trafiği tehlikeye sokmaktan 1230 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken otomobil de trafikten men edildi.
Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda, dün akşam saatlerinde 3 teker üzerinde yol alan bir otomobil, trafikte tehlike oluşturdu.
Başka bir araçtan cep telefonu kamerası ile kaydedilen otomobilin görüntüsü, sosyal medyada tepki gördü.
Sürücü belgesine el konularak 1230 TL ceza uygulandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiği tehlikeye düşüren otomobille ilgili işlem yapıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, `Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 30 Aralık 2021 günü Kuzey Çevre Yolu üzerinde arka lastiği olmadan seyir ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa 1230 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilmiştir` denildi.
Etiketler: Ankara Instagram Sosyal Medya Trafik Twitter
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