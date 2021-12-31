Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda, dün akşam saatlerinde 3 teker üzerinde yol alan bir otomobil, trafikte tehlike oluşturdu.

Başka bir araçtan cep telefonu kamerası ile kaydedilen otomobilin görüntüsü, sosyal medyada tepki gördü.

Sürücü belgesine el konularak 1230 TL ceza uygulandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiği tehlikeye düşüren otomobille ilgili işlem yapıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, `Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 30 Aralık 2021 günü Kuzey Çevre Yolu üzerinde arka lastiği olmadan seyir ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa 1230 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilmiştir` denildi.