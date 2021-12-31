Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 19:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yılbaşı öncesi Galata Kulesi'nde görsel şov
Galata Kulesi’nde yılbaşı öncesi video mapping gösterisi yapıldı.
Yılbaşı öncesi Galata Kulesi'nde yaklaşık bir dakika süren şovu görenler, cep telefonuna sarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösterinin sonunda ‘Hoşgeldin 2022’ yazısı Galata Kulesi’ne yansıtıldı.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
3 teker giden otomobile ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz