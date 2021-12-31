Yılbaşı öncesi Galata Kulesi'nde yaklaşık bir dakika süren şovu görenler, cep telefonuna sarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, video mapping yöntemiyle yapılan gösterinin sonunda ‘Hoşgeldin 2022’ yazısı Galata Kulesi’ne yansıtıldı.