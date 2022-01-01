Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 Aralık 2021'de "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararı olan firari Y.K.Ş ve M.Y.Ş isimli şüpheliler, takip sonucu Mersin’de yakalandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.