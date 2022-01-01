Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
9 ilde yapılan 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 13 tutuklama
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı tutuklandı.
Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 7 Aralık 2021'de "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltı kararı olan firari Y.K.Ş ve M.Y.Ş isimli şüpheliler, takip sonucu Mersin’de yakalandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Etiketler: Siber Suçlar Konya Dolandırıcılık Mersin
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