Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta yoldan çıkan tır evin bahçesine devrildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ramazan Şener'in kullandığı mermer yüklü tır, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesinde yoldan çıkarak Mürsel Ün'ün evinin bahçesine devrildi.
Araçta sıkışan sürücü, arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralandığı belirlenen sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas
Son Haberler
- 21:42
- 21:30
- 21:30
- 21:12
- 21:16
Sıradaki Haber
Çorum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz