Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki EGO otobüsü, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

Ankara’da İstanbul yolu Batıkent girişinde karşı şeride geçerek devrilen otobüs, zincirleme kazaya sebep oldu. Detayları @trthaber muhabiri Bircan Barut Tekin, olay yerinden aktardı.https://t.co/SF48JYNThX pic.twitter.com/60xEQ4olLA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 1, 2022

Devrilen otobüse, kendi şeridinde giden araçlar çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.