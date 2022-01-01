Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 19:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan minibüs dereye uçtu: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, otomobille çarpışarak dereye uçan tur minibüsündeki 7 kişi yaralandı.
İlçenin Şenyuva köyünde meydana gelen kazada, Recep Yılmaz'ın kullandığı tur minibüsü, karşı yönden gelen Kerem Yıldırım yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından tur minibüsü 6 metre yüksekten dereye uçtu.
Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan minibüs ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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