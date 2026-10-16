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Türkiye
AA 16.10.2026 11:49

İstanbul barajlarında doluluk iki günde yaklaşık 10 puan arttı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı önceki günkü yağışların etkisiyle iki günde 9,96 puan artarak yüzde 38,06'dan yüzde 48,02 seviyesine yükseldi.

İstanbul barajlarında doluluk iki günde yaklaşık 10 puan arttı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim'de etkisini artıran yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki günde 9,96 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,02 olarak kaydedildi.

İstanbul'da yağışlar yeniden kuvvetlenecek
İstanbul'da yağışlar yeniden kuvvetlenecek

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,33, Terkos'ta yüzde 36,04, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 73,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,85, Ömerli'de yüzde 66,17, Darlık'ta yüzde 75,02, Elmalı'da yüzde 92,12, Pabuçdere'de yüzde 3,56 ve Kazandere'de yüzde 8,18 olarak ölçüldü.

Melen'den 449,05 milyon, Yeşilçay'dan da 120,18 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 569,22 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 843,39 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 416,74 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 167 bin metreküp olarak ölçüldü.

Barajların son 10 yıldaki su seviyeleri

İSKİ istatistiklerine göre, 16 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,62, 2017'de yüzde 52,95, 2018'de yüzde 53,81, 2019'da yüzde 45,57, 2020'de yüzde 32,96, 2021'de yüzde 47,53, 2022'de yüzde 44,45, 2023'te yüzde 21,49, 2024'te yüzde 34,53, 2025'te yüzde 24,75 iken bugünkü oran yüzde 48,02 olarak kayıtlara geçti.

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