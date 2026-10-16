Eylül yağışları geçen yıla göre yüzde 51 arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan eylül ayı yağış normali metrekareye 24,9 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 21,4 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde bu yıl eylülde ise metrekareye ortalama 32,4 kilogram yağış düştü.

Böylece eylül yağışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 30 artış gerçekleşti.

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ile Trakya'nın batı kesimleri, İzmir, Tunceli, Elazığ ve Hakkari çevrelerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalırken, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya ve Isparta çevrelerinde yer yer normallerinin 4 katını aştı.

Bölgesel olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar normallerinin altında, diğer bölgelerde ise üzerinde gerçekleşti.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde son 12 yılın, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 10 yılın en yüksek eylül yağış seviyesine ulaşıldı.

Sakarya ve Kocaeli'de 66 yılın en yüksek eylül yağışı

İller bazında en fazla yağış, metrekareye 185,8 kilogramla Rize'de, en az yağış ise 0,4 kilogramla Mardin'de kaydedildi.

Sakarya ve Kocaeli'de yağış miktarı normallerinin 3 katını aşarken, her iki ilde de son 66 yılın en yüksek eylül yağışı gerçekleşti.

Bursa, Düzce, Isparta, Sinop, Yalova ve Zonguldak'ta son 18 yılın, Burdur'da son 17 yılın, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da ise son 12 yılın en yüksek eylül yağışı kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde eylül ayında ortalama 7 gün yağış görülürken, bu değer uzun yıllar ortalamasında 4,4 gün olarak hesaplandı.

Yağışlı gün sayısı Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde 20 ila 25 güne ulaşırken, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinin bazı kesimlerinde hiç yağış görülmedi.

İç Anadolu'da yağışlar normaline göre yüzde 94 arttı

Bölgelere göre yağış miktarları incelendiğinde, normaline göre en fazla artış yüzde 94 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti. Bölgede eylülde metrekareye 32,2 kilogram yağış düşerken, bu miktar geçen yılın aynı ayında 13,4 kilogram olarak ölçülmüştü.

Marmara Bölgesi'nde eylül yağışları metrekareye 61,9 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde metrekareye 27,8 kilogram yağış düşerken, yağış miktarında normaline göre yüzde 54, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı.

Ege Bölgesi'nde ise metrekareye 21,6 kilogram yağış kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 71,1 kilogram yağış düşerken, bu miktar normalinin yüzde 30 üzerinde, geçen yılın aynı ayındaki yağış seviyesiyle eşit gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış miktarı metrekareye 11,2 kilogram oldu. Bölgede yağışlar normaline göre yüzde 33 azalırken, geçen yıla göre yüzde 8 arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye 1,6 kilogram yağış kaydedildi. Yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artmasına rağmen normalinin yüzde 77 altında kaldı.