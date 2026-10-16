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Türkiye
AA 16.10.2026 10:32

22 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 59 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

22 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 59 gözaltı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandası yaptıkları suçlamasıyla 59 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DEAŞ'ın faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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