İstanbul'da yağışlar yeniden kuvvetlenecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın bugün yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Yağışların bugün İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın il genelinde etkisini artıracak

Kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın İstanbul il genelinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiği hatırlatılarak; yeni sistemle birlikte görülebilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliğinden uyarı

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri paylaşılarak vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilerek yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.