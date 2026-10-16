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Türkiye
TRT Haber 16.10.2026 06:07

İstanbul'da yağışlar yeniden kuvvetlenecek

İstanbul'da bugün kuzey ilçelerde, yarın ise il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul'da yağışlar yeniden kuvvetlenecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Marmara'nın bugün yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

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Yağışların bugün İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın il genelinde etkisini artıracak

Kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın  İstanbul il genelinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

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Açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiği hatırlatılarak; yeni sistemle birlikte görülebilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliğinden uyarı

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri paylaşılarak vatandaşlara tedbir çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların halen devam ettiğine dikkat çekilerek yeni yağışlı sistemin sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskini beraberinde getirebileceği vurgulandı.

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