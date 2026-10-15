6 ilde eğitime ara verildi

Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yarın da etkisini artırarak sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın da süreceği ifade edildi.

Bu nedenle yarın 6 ilde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildi.

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yine aynı şekilde kamu görevlilerinde hamileler, engelliler ve buna benzer özel mazereti olan çalışanlarımıza da idari izin verilmişti. Okullarımızın daha güvenli eğitim verebilmesi için okullarımızı kurduğumuz ekipler marifetiyle baştan sona kontrol ediyoruz. Herhangi bir elektrik kaçağı var mı, buna benzer bir sorunu var mı?

Bize ulaşan çok büyük sorun olmamakla birlikte; çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler ve bizler de cuma, cumartesi, pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görülebilecek bir duruma getirmiş olacağız."

Kocaeli

Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sakarya

Sakarya'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi.

Valiliğin açıklamasında, meteorolojik verilere göre kentte "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda şehir genelinde yarın kuvvetli yağış beklendiği ifade edilen açıklamada, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, ayrıca rektörlüklerce Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Okullarda eğitime ara verilen günde anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır." bilgisi verildi.

Yalova

Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentteki yağışların etkisinin azalarak da olsa yarın devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan kamuda görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların, devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının, ilgili kurumlar tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

Düzce

Düzce'de kuvvetli yağış riskine karşı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Beklenen yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 16 Ekim 2026 Cuma ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun ise ilgili amirler tarafından değerlendirileceği belirtildi.