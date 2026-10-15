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Türkiye
AA 15.10.2026 16:09

Fatih'te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçtiği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Hafız Mahmut Işıldak için cenaze namazı kılındı.

Fatih'te elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç hafız son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

İstanbul’un Fatih ilçesinde Çukurbostan’da, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın hafız olduğu, babasını ise 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Işıldak'ın cenazesi, İsmailağa Camisi'ne getirildi. Işıldak'ın ailesi ve yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Fatih Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nun tezkiyesinin ardından cenaze namazını caminin imam hatibi Salih Topçu kıldırdı.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Işıldak'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü.

İstanbul Valisi Gül, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, Işıldak'a son görevlerini yerine getirmek için arkadaşları ve vatandaşlarla birlikte cenaze namazını kıldıklarını kaydederek, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

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