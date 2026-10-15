İstanbul Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, halen Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların bu gece saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Yeni yağışlı sisteme karşı uyarı

Bölgenin yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden yağış alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cumartesi İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığından sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Bölgede eğitime ara verilmişti

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi genelinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

Muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla tedbir alındığını belirten Bakan Çiftçi; İstanbul'da iki gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da ise bir gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirmişti. Sarı ve turuncu uyarı verilen illerde vatandaşlara SMS ve mesaj formlarıyla bilgilendirme yapıldığını aktaran Çiftçi, yurttaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yatakları ile alt geçitlerden uzak durmalarını ve AFAD'ın duyurularını takip etmelerini istemişti.