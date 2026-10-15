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Türkiye
AA 15.10.2026 20:24

Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet alma" suçu kapsamında tutuklanan Ardahan'ın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Damal Belediye Başkanı Çamlıyurt görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, hakkında ‘rüşvet alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ardahan merkezli rüşvet operasyonu

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından Hanak Adliyesine götürülen 10 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe “rüşvet” suçundan tutuklandı.

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