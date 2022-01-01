40 yıldır kesintisiz olarak Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri' açıklandı.

TRT, 3 ödüle layık görüldü.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ödüle layık görülen isimlerin, şeffaf ve yetkin edebiyatçılar, fikir insanları, akademisyenler tarafından oluşan heyet tarafından belirlendiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

En iyi dizi "Kıbrıs: Zafere Doğru", en iyi belgesel "Tarihin Efsaneleri"

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan ve Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesini anlatan 'Kıbrıs: Zafere Doğru' yılın dizisi seçildi.

TRT Belgesel'de yayınlanan ve mücadeleleriyle efsaneleşen tarihi kahramanların destansı hikayelerini anlatan 'Tarihin Efsaneleri' belgesel dalında ödül kazandı.

'Komşuluk Halleri'ne en iyi sinema filmi ödülü

Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic'in yönettiği, birbirine komşu iki köfte ustasını konu alan TRT yapımı 'Komşuluk Halleri' de en iyi sinema filmi ödülüne layık görüldü.

Ayrıca kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler ve Necmettin Turinay 'Üstün Hizmet Ödülü'ne değer bulundu.