Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaaddin Mahallesi Güllüpınar mevkisinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 kişi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Kaçak Kazı
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