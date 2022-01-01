Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da park halindeki araç küle döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Tuzla'da park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Ekipler yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Bir araç, sürücüsü tarafından İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde park edildi.
Araç, sürücünün ayrılmasından kısa bir süre sonra alev aldı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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