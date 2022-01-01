İstanbul Kartal'da cadde üzerinde ilerleyen otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak börek dükkanına girdi. Savrulan diğer otomobil ise börek dükkanının duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bacağından yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin durumu bildirmesiyle dükkana gelen iş yeri sahibi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

30 bin lira hasar oluştu

Börekçinin duvarları ve camlarında hasar meydana gelirken, hasarın tahminen 30 bin TL olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın dükkan kapalıyken meydana gelmesi bir facianın yaşanmasını önledi.