Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kazanın etkisiyle savrulan araç börekçiye girdi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki börekçiye girdi. Diğer araç ise börekçinin duvarına çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Kartal'da cadde üzerinde ilerleyen otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak börek dükkanına girdi. Savrulan diğer otomobil ise börek dükkanının duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada bacağından yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.
Polis ekiplerinin durumu bildirmesiyle dükkana gelen iş yeri sahibi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
30 bin lira hasar oluştu
Börekçinin duvarları ve camlarında hasar meydana gelirken, hasarın tahminen 30 bin TL olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın dükkan kapalıyken meydana gelmesi bir facianın yaşanmasını önledi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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