Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Yılbaşını fırsat bilenler soluğu Ayder Yaylası'nda aldı. 1350 rakımlı yayladaki konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Rize Çamlıhemşin'de bulunan Ayder Yaylası'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.
Hafta sonunu fırsat bilenler, beyaza bürünen 1350 rakımlı yaylaya akın etti. Yayladaki konaklama tesisleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Vatandaşlardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da kızak, şambrel ve poşetle kayarak eğlendi.
Tulum eşliğinde kar üstünde horon oynayanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.
Etiketler: Rize
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