İstanbul Fatih'in Çemberlitaş Mahallesi'nde bulunan kaldırım, yayaların kabusu oldu.

Yağmur suyu için kaldırımın ortasından geçirilen mazgal ile kaldırımın yükseltisinin eşit olmaması, birçok yayanın takılıp düşmesine sebep oluyor.

Mahalle sakinleri kaldırımın düzeltilmesini istiyor.

"Gezmeye gelenler hastanede yatmak zorunda kalıyor"

Turistlerin çıkıntıyı fark etmediğini söyleyen Esnaf Ömer Başta, "Bu kaldırım bir yıl önce yenilendi. Biraz düşürüldü ama insanlar bunu fark edemiyor. Biz buraya sarı şerit çekilmesini istiyoruz. Şerit çekilse bir nebze olsun fark edilir. Belediyeden gelip baktılar, herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Günde aşağı yukarı 20 kişi düşüyor. Ben son bir aydır kayıt alıyorum. Turistler buraya gezmeye geliyor, hastanede yatmak zorunda kalıyor. Ufak bir tümsek fark edilmiyor" dedi.