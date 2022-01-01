Modern tesisleri, uzun pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak yeri olan Palandöken'de, oteller bölgesi ile halka açık alanlardaki pistlere misafirler yoğun ilgi gösteriyor.

Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Cıbıltepe yabancı turistlerle şenlendi

Kars Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de yılın ilk gününde yoğunluk oluştu. Sarıçam ormanları arasındaki uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Otel işletmecisi Kürşad Gemalmaz, her geçen gün gerek yurt içi gerekse yurt dışından ilginin arttığını söyledi:

"Bu sene sezonun başlamasıyla oldukça fazla yabancı misafir ağırladık. Avrupa Birliğinden, özellikle yılbaşı dönemi Almanya, Fransa, İtalya, ayrıca İsviçre, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’dan çok ilgi var. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun devamını bekliyoruz."

Hakkarililer yılın ilk gününü kayak yaparak geçirdi

Hakkari kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde de yoğunluk oluştu. Yaklaşık 1 metre karın bulunduğu merkeze gelenler, tatilin keyfini çıkardı.

Kayak meraklıları, dörtlü telesiyej, teleski, dinlenme alanları ve 6 bin metreye çıkarılan pistleri ile hizmet veren merkezde, kayak ve snowboard yaptı.