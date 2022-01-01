Meteoroloji, Doğu Karadeniz Bölgesinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

Ulaşımda aksamalara yol açabilecek fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sağanak uyarısı da yapıldı

Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğine de dikkat çekildi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor

Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlamasının, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metre üzeri yüksek kesimlerde de karın etkili olması bekleniyor.

Pazartesi etkisini kaybedecek

Kuvvetli yağışın, 3 Ocak Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı vatandaşlara uyarıda da bulunuldu.