Muğla Dalaman'daki bir apartmanın zemin katında elektrik sobasından kaynaklanan yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ekipler, yoğun dumanın sardığı apartmanda bulunan 15 kişiyi merdivenli araçla tahliye etti.

Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 kişiden 8'i ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan 7 kişinin tedavisi sürüyor.