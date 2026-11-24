Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

COP'ta farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşma imzalandığını ve ülkeye önemli ekonomik girdi sağlandığını vurgulayan Kurum, Antalya'da düzenlenen organizasyonda 196 ülkeyi, 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi, 102 lideri ve 300'ün üzerinde bakanı ağırlayarak tarihlerinin en büyük zirvesini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik"

COP31'e yönelik eleştirilere değinen Kurum, Türkiye'nin başkanlık sürecinde ulusal menfaatleri gözeten bir tavır sergilediğini belirterek, açıklamalarında şunları kaydetti;

Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Ve birilerinin dayatmasına bu anlamda boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri gözden gelemeyiz. Türkiye bu tavırla başkanlık yapmıştır. Bizi eleştirenlerin böyle bir duruşu yok. Böyle bir duruştan haberi yok. Bakın dünya sistemi eleştiriyor, sistemin sonuç üretemediğini eleştiriyor, bizdeki muhalifler bizi eleştirmek için bu durumu fırsat biliyor.

Bakın biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300’ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer eşi hanımefendiye teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Böylesi bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Antalya'ya, Antalyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize çok önemli anlaşmalarda ekonomik girdi kaydettik.

"Aynı kareye girmek istemeyenleri bir araya getirdik"

Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya’daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.

AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı.

Tabii bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. noktada irade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık.

"Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez"

Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisin. Ben de yerine geçmesini söyledim.

"Yanlış anlamayı gidermek istedik"

Şimdi orada toplantıyı sabote etmeye çalışan gruplar vardı. O grupları engellemek adına ben ülkelere söz vereceğimi ama maddeye geçince vereceğimi kendilerine ifade ettim. Söz isteyen ülkeler vardı birkaç tane. O ülkelere de bu açıklama çerçevesinde söz verdik. O Gana’da da işleyiş hatası oldu, sözünü kestik. Orada da Ganalı Bakanımızı haksız yere üzdüğümüzü gördük, yanlış anlamayı gidermek istedik, Ganalı kardeşlerimizle konuştuk, hallettik.

"Fosil ifadesi yüzünden maalesef kaybedildi"

Her türlü olumlu yaklaşımı sergilediler Arap ülkeleri, Paraguay, Venezuela, Rusya yani gerçekten sorumluluk alarak bu grupta ilerleme adına önemli irade koydular. Ben onlara teşekkürlerimi ifade ediyorum. Yani fosil yakıtla ilgili ifadeyi de koyduk. Elektrifikasyon noktasında yüzde 35'e ilerleme ifadesini koyduk. Uyum finansmanının 3 katına çıkarılmasını koyduk. Yine karbon yakalama teknolojilerini 1,5 derece hedefi doğrultusunda koyduk. Metan emisyonlarının azaltılması noktasında mutabakata vardık. Bir fosil ifadesi yüzünden bunların hepsi maalesef kaybedildi. Yani kaybeden kim? Dünya. Kaybeden kim? İnsanlık. Yazık oldu.