Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuya dair çalışmaların ilgili tüm kurumların katılımıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce açıkladığı üzere yıl sonundan önce bir düzenlemeyi Meclis'e sunacaklarını ifade eden Yılmaz, çalışmaların Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK ile koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

"Prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar"

Çalışmanın esaslarını daha önce de paylaştıklarını hatırlatan Yılmaz, farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durulduğunu aktararak, "Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve bunu da hakkaniyetle, adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Ama henüz çalışma bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde meclisimizin takdirine sunduğumuzda detaylarını sizler de kamuoyu da öğrenmiş olacaksınız." diye konuştu.

Yılmaz, "seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı uygulanacağı" yönündeki bir soru üzerine teknik analizlere girmesinin doğru olmayacağını belirterek, şunları kaydetti;

Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla benim böyle detay teknik analizlere girmem doğru olmaz. O alternatifler netleştikten sonra zaten meclisimize sunulmuş olacak. İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış.

Düzenlemenin takvimine ilişkin de bilgi veren Yılmaz, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin yapılacağını hatırlatarak, çalışmanın yılbaşından önce Meclis'e sunulacağını sözlerine ekledi.