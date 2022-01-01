Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 42,5 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İsknderun ilçesinde, polis ekipleri, sahte içki satışına yönelik bir iş yeri ve eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, yarım litrelik 85 pet şişede sahte içki ele geçirildi.
Şüpheliler M.K, R.K, N.Ç. ve G.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Sahte İçki
Son Haberler
- 15:12
- 14:41
- 14:25
- 14:59
- 14:44
Sıradaki Haber
İstanbul’da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz