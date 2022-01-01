Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Drift yapan sürücü refüje çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de drift yapan sürücü refüje çıktı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.
Sultangazi'de, 2022 yılının ilk kazası Habibler- Arnavutköy yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Drift yaparak Gaziosmanpaşa yönünde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı.
Kaza anı seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Drift İstanbul Trafik Kazası
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