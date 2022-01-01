Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de İETT otobüsü kaldırımda asılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de freni tutmadığı öne sürülen yolcu otobüsü kaldırımda asılı kaldı.
İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre, park halindeki İETT otobüsünün freni boşaldı.
Otobüs, park halindeki otomobillerin bulunduğu yola doğru ilerlemeye başladı.
Ardından, araç kaldırımda asılı kaldı ve bir facianın eşiğinden dönüldü.
Öte yandan, peronda görevli bir İETT personeli, görüntü alan gazeteciye tepki gösterdi.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:58
- 12:21
- 12:06
- 11:47
- 12:00
Sıradaki Haber
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geri sayım başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz