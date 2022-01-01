İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için 184 ekip, 3 hava aracı, 4 deniz aracı, 8 dedektör köpek, 5 bin 631 personelle denetim gerçekleştirdi.

Alsancak'daki denetimlerde, bir aracın jant üstünde gittiğini fark eden ekipler aracı durdurdu.

Sağ çamurluğunda hasarda bulunan aracın sürücüsü M.M.'nin, 2,35 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi.

Sürücü M.M.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 5 bin 497 TL, aracın sahibine ise 3 bin 674 TL para cezası kesildi.

Sürücü M.M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten men edildi.