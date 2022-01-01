Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde, jandarma ekipleri, yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 9 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenlerden 2'si Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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